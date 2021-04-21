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İstanbul Modern, ‘Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer’ sergisini T24 okuyucuları için dolaştırdı

Sergi küratörü Öykü Özsoy, Gürbüz’ün yapıtlarındaki ‘kadın’ olgusunu anlattı

21 Nisan 2021 18:10

T24 Kültür-Sanat

Sergi küratörü Öykü Özsoy, Gürbüz’ün yapıtlarındaki ‘kadın’ olgusunu anlattı. ‘Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer’ sanatçının son 35 yıldır devam eden sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakıyor. Sanatçının içinde yaşadığımız dünyadan beslenen, kendine özgü imge dağarcığıyla yarattığı gizemli ve renkli dünyasında, insanlığa, doğaya, yaşama dair semboller ve hikâyeler hayat buluyor. Gürbüz’ün daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına yerleştiren sergi, sanatçının zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarını ziyaretçilerle paylaşıyor. Sergide, sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla yapıtı yer alıyor.

30 Haziran’a kadar görülebilen serginin küratörü Öykü Özsoy, T24 okuyucuları için İstanbul Modern’deki sergiyi anlattı.

Selma Gürbüz kimdir?

1960 yılında İstanbul’da doğan Selma Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere’deki Exeter College of Art Design’da başladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona başta olmak üzere, Japonya’nın farklı şehirlerinde de birçok sergiye katılan Gürbüz’ün yapıtları, Londra’daki The British 1960 yılında İstanbul’da doğan Selma Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere’deki Exeter College of Art Design’da başladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona başta olmak üzere, Japonya’nın farklı şehirlerinde de birçok sergiye katılan Gürbüz’ün yapıtları, Londra’daki The British Museum, Paris’teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda bulunuyor. Yurtiçinde ve yurtdışında sergilerini açmaya devam eden sanatçı, İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

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