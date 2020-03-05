T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gönüllü hekimler metrolarda Koronavirüs'e karşı önlemleri anlattı

"El yıkayın, dinlenin; maske virüsten korunmak için etkili değil"

05 Mart 2020 10:56

İstanbul Gönüllüleri'nin gönüllü doktorları Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve dünyaya yayılan Koronavirüs tehdidine karşı İstanbul halkını şehrin metrosunda bilinçlendirmeye çalıştı.

İstanbul Gönüllüleri'nin Twitter hesabında paylaşılan videoda bir doktor, "Her işin başı sağlık, sağlığın başı el yıkamak" diyerek virüse karşı el yıkamanın önemini gösteriyor. 

Etkili bir el yıkamanın nasıl olması gerektiğine dair bilgiler veren doktor, ovuşturma hareketiyle el sırtı, parmak araları ve mutlaka baş parmaklarında yıkanması gerektiğini söyledi. 

Doktor, yüzde 70-80 alkol içeren bir kolonya ile elleri ovuşturmanın da virüs tehlikesini uzaklaştıracağını ifade etti. 

Virüsü başka bir insana bulaştırmanın tek yolunu el sıkmak olmadığını ifade eden başka bir doktor ise aksırmanın ve öksürmenin de buna yol açacağına dikkati çekti. Doktor, avuç içine değil, dirsek arasına hapşurulması gerektiğini vurguladı. 

Doktorlar, "Eğer ateşli bir hastaysanız, evde dinlenin. Dinlenmek dışında bunu giderecek mucize bir çorba yok" ifadesini kullandı. 

Maske takmanın virüsten korunmak için etkili olmadığını ve aksine daha zararlı olduğunu vurgulayan doktorlar, "Maske sadece etrafa yaymamak için etkili. Fakat ateşliyseniz, hastaysanız hastaneye giderken başkalarına bulaşmaması için  takın" diye konuştu. 

Koronavirüs

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle çoğu Çin'de olmak üzere 3 binden falzla kişi de hayatını kaybetti.

Ddünya genelinde 80 binden fazlası Çin'de olmak üzere 92 bin vaka bulunuyor. 

İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'ı geçti. Vaka sayısı 2 bin 900'lere yükseldi.  

İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 100'ü aştı. 

 

ETİKETLER

habervideokoronavirüscoronakoronavirüssalgınçinvuhanwuhanistanbulistanbul gönüllüleriimamoğlumetro

Diğer Videolar

Kars Belediyesi'ne yapılan saldırıyla ilgili konuşan Bilgen: Belli ki bir kampanya var, saldırganlar ifadesinde 'masaya ayağımız takıldı' demiş!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Nisan 2020

Ankara'da bir doktor, Covid-19 hastası iyileşince 'Michael Jackson dansı' yaptı

Olay yerine gelen polisleri darp ettiler!

Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı

Ekmek satışını sokakta yapan fırıncılar, birbirine girdi!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini...

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cezaevinden tahliye oldu, tartıştığı kişiyi öldürdü...

Ankara'da pavyona çevrilen depoya baskın; Koronavirüs tedbirlerini ihlalden 60 bin...

Bayramdan sonra kademeli olarak normalleşme gündemde...

Cambridge Üniversitesi'nden çok konuşulacak iddia: Koronavirüs Vuhan'da çıkmadı, salgının 2019'da...

Şeyma Subaşı: Takılmayın bu tarz pozlarıma; Türk örf, adet, geleneklerine...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24'te: Yazıktır; Türkiye akıl dışı bir yönetimin bedelini...

A Haber muhabirinin Sağlık Bakanı Koca'ya içinde yorum olan sorusu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24