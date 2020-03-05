Gönüllü hekimler metrolarda Koronavirüs'e karşı önlemleri anlattı

İstanbul Gönüllüleri'nin gönüllü doktorları Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve dünyaya yayılan Koronavirüs tehdidine karşı İstanbul halkını şehrin metrosunda bilinçlendirmeye çalıştı.

İstanbul Gönüllüleri'nin Twitter hesabında paylaşılan videoda bir doktor, "Her işin başı sağlık, sağlığın başı el yıkamak" diyerek virüse karşı el yıkamanın önemini gösteriyor.

Etkili bir el yıkamanın nasıl olması gerektiğine dair bilgiler veren doktor, ovuşturma hareketiyle el sırtı, parmak araları ve mutlaka baş parmaklarında yıkanması gerektiğini söyledi.

Doktor, yüzde 70-80 alkol içeren bir kolonya ile elleri ovuşturmanın da virüs tehlikesini uzaklaştıracağını ifade etti.

Virüsü başka bir insana bulaştırmanın tek yolunu el sıkmak olmadığını ifade eden başka bir doktor ise aksırmanın ve öksürmenin de buna yol açacağına dikkati çekti. Doktor, avuç içine değil, dirsek arasına hapşurulması gerektiğini vurguladı.

Doktorlar, "Eğer ateşli bir hastaysanız, evde dinlenin. Dinlenmek dışında bunu giderecek mucize bir çorba yok" ifadesini kullandı.

Maske takmanın virüsten korunmak için etkili olmadığını ve aksine daha zararlı olduğunu vurgulayan doktorlar, "Maske sadece etrafa yaymamak için etkili. Fakat ateşliyseniz, hastaysanız hastaneye giderken başkalarına bulaşmaması için takın" diye konuştu.

Koronavirüs

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle çoğu Çin'de olmak üzere 3 binden falzla kişi de hayatını kaybetti.

Ddünya genelinde 80 binden fazlası Çin'de olmak üzere 92 bin vaka bulunuyor.

İran'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'ı geçti. Vaka sayısı 2 bin 900'lere yükseldi.

İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 100'ü aştı.