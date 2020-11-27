İstanbul Küçükçekmece'de bulunan gasilhane önünde uzun kuyruklar oluştu

İyi Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Küçükçekmece Mezarlıklar Gasilhanesi önünden görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntüde yıkanmayı bekleyen cenazelerle oluşan uzun kuyruklar yer aldı.

Türkkan, İstanbul'da gasilhanelerin son durumunu paylaştığı videoda, ''Siz hala sokağa çıkma konusunda kısıtlama getirmeyi erteleyin'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Öte yandan İstanbul'da 26 Kasım itibariyle “bulaşıcı hastalık” kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 231 oldu.