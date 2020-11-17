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Kadıköy'de Meclis'e sunulan torba yasaya karşı eylem: Doğanın ölüm fermanı!

İstanbul Kadıköy'de toplanan yaşam savunucuları, torba yasaya karşı eylem yaptı

17 Kasım 2020 19:16

T24 Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'de toplanan yaşam savunucuları, Meclis'e sunulan, 'maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyazlar vereceği' söylenen torba yasaya karşı eylem yaptı. 'Torba yasa doğanın ölüm fermanıdır, durduracağız' yazılı pankartlar taşıdılar. Yaşam savunucuları, "Yaşam hakkı torbaya sığmaz" sloganları attı. 

EMEP de bugün 'Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili açıklama yaptı. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan yasanın geri çekilmesini istedi. Gürkan, “Mecliste görüşmelerine bugün başlanacak yasa ile birincisi; şirketlere maden sahasını, ruhsat sınırları dışına genişletme hakkı tanınıyor. İkincisi; enerji üretme adına başta lastik olmak üzere petrokimya ürünleri ve çöplerin ithalatı yoluyla ülke dünyanın çöplüğü haline getiriliyor” dedi.

 

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