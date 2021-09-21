İstanbul İtfaiyesi'ne alınan 37 kadın itfaiye eri görevine başladı: Kadın isterse her şeyi yapar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi'ne alınan 37 kadın itfaiye eri, atandıkları istasyonlarda görevlerine başladı. Kadıköy Ünalan İtfaiye İstasyonu'nda bulunan acil ışıklarının yanmasının ardından 40 saniye gibi kısa bir sürede araçlarında hazır hale gelen itfaiye erleri, yoğun İstanbul trafiğine rağmen 5 dakikada olay yerine ulaştı. Başarıyla görevlerini yerine getiren kadın itfaiye erlerinin çok heyecanlı, meraklı ve cesur olduğunu belirten İtfaiye Grubu Amiri Özer Aydınlı, "Kadın isterse her şeyi yapar" dedi.

Personel sayısında kadın gücünü arttırmaya devam eden İBB, İstanbul İtfaiyesi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bünyesine 37 kadın itfaiye eri almıştı. 5 aylık zorlu eğitim süreçlerini tamamlayan kadın itfaiye erleri, atandıkları bölgelerde görevlerine başladı.

ANKA Haber Ajansı, cumartesi günü görev yerlerinde ikinci günlerini geçiren kadın itfaiye erlerinden Meryem Erdoğan ve Semanur Şenol ile göreve çıktı. Kadıköy Ünalan İstasyonu’nda göreve başlayan Meryem Erdoğan ve Semanur Şenol, acil ışıkları yanar yanmaz erkek meslektaşları ile birlikte istasyondan çıktı. 40 saniye gibi kısa bir sürede araçlarda hazır hale gelen itfaiye erleri, yoğun İstanbul trafiğine rağmen 5 dakikada olay yerine ulaştı.

24 saat boyunca nöbet başında kalan kadın itfaiye erlerinin, olay yerinde soğukkanlılıklarını korudukları gözlendi.

Kadın itfaiye erleri, görevlerine başlar başlamaz olaylarda kullanacakları malzemelerin kontrol ve bakımlarını yaptıktan sonra istasyon içinde kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor. Nöbet boyunca boş vakitlerinde masa tenisi oynayan ve spor yapan kadın itfaiye erleri, acil ışıkları yanar yanmaz süratle hareket edip hazır hale geliyorlar.

İlk acil anonsu mahsur kalan keçi için

Kadın itfaiye erlerinin ikinci çalışma gününde ilk acil anonsu, mahsur kalan bir kedi için yapıldı. Bir otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtarmak için acil ışıkları yandıktan sonra Semanur Şenol, meslektaşlarıyla birlikte hazırlanarak araçta yerini aldı. Acıbadem’de bir otomobilin motor kısmına mahsur kalan kediyi kurtarmak için uzun süre uğraşıldı. Ancak kedinin girdiği yer çok küçük olduğu için araç servise yönlendirildi.

İkinci acil anonsu da asansörde mahsur kalan vatandaşlar için

İkinci acil anonsu ise Göztepe’de metro asansörünü kullanan vatandaşların asansörde mahsur kalması nedeniyle yapıldı. Bu seferde görev sırası, Meryem Erdoğan’ın oldu. Yoğun İstanbul trafiğine rağmen 4 dakika gibi bir zaman diliminde olay yerinde olan itfaiye, içeride mahsur kalan 5 kişiyi kısa sürede kurtardı.

İtfaiyeci alımlarını gördükten sonra "Neden o kişi ben olmayayım" diyerek bu mesleği seçen Meryem Erdoğan, yaşadığı süreci anlattı. Erdoğan: “Evde geçirdiğim bir süreç vardı. Sonrasında belli bir hazırlığım vardı. O sürece girdikten sonra itfaiye alımlarının olduğunu gördüm ve İstanbul'da ilk defa bir kadın alımı olacağını öğrendikten sonra neden o kişiden biri ben olmayayım diyerekten İtfaiye’ye başvurdum. Sonrasında yazılı sınava girdik. Sonrasında bir parkur sürecimiz oldu. Parkura, bir aylık bir spor geçmişimle yani başvurduktan sonra buna hazırlandıktan sonra girdiğimde iyi bir derece yaptım ve sonrasında da hani bu süreç gayet olumlu bir şekilde kazandım” dedi.