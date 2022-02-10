İstanbul Havalimanı'nda yolcunun göbeğinden 3 kilo 117 gram altın çıktı

Emniyet ekiplerince izlemeye alınan yabancı yolcunun el bagajları ve çantaları X-Ray’e sevk edildi. Çantada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İncelemelerini sürdüren Havalimanı Polisi, Fatime R.’yi risk analiz odasına götürdü. R.’nin yapılan üst kontrollerinde kıyafetlerinin altında göbek bölgesinde üzerine takılı şekilde bir çanta tespit edildi. Söz konusu çanta detaylı şekilde incelendiğinde içinde 3 kilo 117 gram ağırlığında külçe takoz altın, çeşitli markalara ait ortalama değeri 565 bin lirayı bulan 14 kol saati, daralı ağırlığı 588 gram gelen ve piyasa değeri 352 bin lirayı aşan yüzük, kolye ve küpeden oluşan altın takılar, tarihi eser niteliğinde bir kiloya yakın sikke şeklinde 73 altın ve yine küçük külçeler halinde toplam 104 gramı bulan 8 altın ele geçirildi. Kadın yolcunun, bedenine "göbek" görünümü vermesi için yerleştirilmiş çantadan çıkan kilolarca altın, kol saatleri ve sikkelere el konuldu.