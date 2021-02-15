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İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar devam ediyor

15 Şubat 2021 15:40

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar aksamadan devam ediyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı saatlerde bile pistleri açık tutan İGA yetkilileri uçuşların aksamaması için önlemleri alıyor.

Pistler ve körüklerde kar temizleme 24 saat devam ediyor

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen uçuşların ve yolcuların etkilenmemesi için tüm önlemleri alan İstanbul Havalimanı yetkilileri, 300 personel ve 130 araç ile 24 saat çalışarak pistleri ve uçakların yanaşarak yolcu aldığı veya indirdiği körük altlarını açık tutuyor.
Pistleri karla mücadele araçlarıyla devamlı temizleyen yetkililer, körük altlarını ise küçük kar temizleme araçları ve görevlendirdiği personel ile kar kürekleri ile sık sık temizliyor. Pistlere buz çözücü solüsyon döken yetkililer, sık sık pistlerde frenleme ölçümü yapıyor.

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