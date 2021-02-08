İstanbul Havalimanı'nda doğan bebeğin babası: Türk vatandaşı olmasını isterdim

İstanbul Havalimanı'nda doğan bebeğin babası Mukhamadal İsmailov "Kırgız konsolosluğu Türk vatandaşı olamayacağını söyledi ama nedenini söylemedi. Türk vatandaşı olmasını isterdim. Burada doğdu, buranın çocuğu olsun" dedi.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Shakesanam Kabılzhan ve Mukhamadal İsmailov çifti aktarma yapmak için İstanbul'a indi. Pasaport kontrolünün ardından fenalaşan 26 yaşındaki genç kadına ilk müdahale İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. Hamile olduğu öğrenilen kadın sancıları artınca İstanbul Havalimanı'nın dış hatlardan, iç hatlara giden transit alanında doğum yaptı. Doğum ardından 112 ekipleri tarafından anne ve bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"Türk vatandaşı olmasını isterdim; burada doğdu, buranın çocuğu olsun"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kontrol amacıyla tutulan anne ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3,5 kilo olarak doğan bebeğin babası Mukhamadal İsmailov, "İlk kez böyle bir şey yaşadığım için şoke oldum. Çok şükür eşim de bebeğim de sağlıklı. Şimdi gittim gördüm. Doğumu bekliyorduk ama bura olacağını düşünmemiştik. Rapora göre 20 Şubat'ta olacaktı doğum. Bu durum sürpriz oldu. 3'üncü kızım. İsim düşünemedim henüz ama Türk ismi koymayı planlıyoruz sonuçta İstanbul'a geldiğinde doğdu. Kırgız konsolosluğu Türk vatandaşı olamayacağını söyledi ama nedenini söylemedi. Türk vatandaşı olmasını isterdim. Burada doğdu, buranın çocuğu olsun" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda doğan ilk bebek oldu

İstanbul Havalimanı'nda doğan ilk bebekle ve anne ile ilgilenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doç. Dr. İbrahim Polat annenin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Havaalanlarında doğum yaşanan olgulardan. İstanbul havalimanında da ilk defa böyle bir şey oldu. Anne ilk kontrollerinin ardından odaya alındı. Bebek de kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Çocuğun cinsiyeti kız ve 3 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi" dedi. Anne Shakesanam Kabılzhan'ı hastanede karşılayan ve burada ilk müdahalesini yapan Dr. Süleyman Tunç ise, "Hastanemiz de İstanbul Havalimanı da yeni olduğu için iki taraf için de bir ilk oldu. Hasta ilk geldiğinde ilk doğum kanaması vardı ve bebek ağlayarak geldi. Tansiyon, ateş ve nabız gibi rutin kontrolleri yapıldı. Pediatri doktorları tarafından da çocuğun takibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda doğum heyecanına tanık olan havalimanı işletmecisi İGA Terminal Şefi Necdet Taşçı da "Bizi terminal operasyon merkezinden haber gelmesiyle birlikte saat 20.30 saatlerinde St. Petersburg'dan gelen bir misafirimiz. Dıştan içe devamı olduğu bilgisini almıştık. Sağlık ekiplerimiz iki dakika gibi kısa süre içinde bölgeye geldi. Gerekli müdahale gerçekleştirildi" dedi.

Kaynak: DHA

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