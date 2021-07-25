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İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü hareketliliği

25 Temmuz 2021 10:12

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine iki gün kala tatilcilerin İstanbul’a dönüşü başladı. Hava ulaşımındaki hareketliliğin artmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda planlanan bin 61 seferle yaklaşık 150 bin yolcunun bugün seyahat etmesi bekleniyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine iki gün kala bayram öncesindeki gidişlerin aksine bu kez İstanbul’a gelişlerde hareketlilik artmaya başladı. Bu kapsamda tatil sonrası mega kente dönüş için hava ulaşımını tercih edenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu trafiğini arttırdı.

Bin 61 seferle yaklaşık 150 bin kişi seyahat edecek

Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi özellikle havalimanının iç hatlar gelen yolcu katında hareketlilik yaşanıyor. Bayram dönüşü nedeniyle yolcu ve uçuş trafiğinin arttığı İstanbul Havalimanı’nda bugün bin 61 uçağın iniş-kalkış yapması bekleniyor. Bu kapsamda yine bugün yaklaşık 150 bin yolcunun İstanbul Havalimanı’ndan seyahat etmesi bekleniyor. (İHA)

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