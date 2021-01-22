T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul Havalimanı’nda antikor testi uygulaması başladı

22 Ocak 2021 14:00

İstanbul Havalimanı’nda Koronavirüs salgını döneminde PCR testi hizmetinden sonra antikor ve antijen testi de yapılmaya başlandı. Antikor testi yaptırmak isteyen yolcular, uçuştan 2 ila 4 saat önce test yaptırabilecek.

Salgın nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 24 saat yolculara hizmet veren test merkezinde PCR testinin yanında antikor ve antijen testleri de yapılmaya başlandı. Tedbir amaçlı antikor ve antijen testi yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi havalimanında bu hizmetlerden yararlanabilecekler. Havalimanında antikor testi yaptıran yolcular, daha önce Koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecekler. Bir diğer hizmet olan antijen testi ile de yolcunun hasta olup olmadığı belirlenecek. Yolcular bu testlerin sonuçlarını İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinde maksimum 4 saat içerisinde alabilecekler.

PCR, antikor ya da antijen testi yaptıran yolcular işlemleri için herhangi bir hastaneye gönderilmezken, testler İstanbul Havalimanı’nda kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor. 2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen test merkezi, 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Günlük 12 bin PCR test yapabilme kapasitesine sahip merkezde yolcular sonuçlarını 2 ila 4 saat arasında hızlı bir şekilde alabiliyor.

ETİKETLER

istanbulistanbul havalimanıpcrtestantikorkoronavirüs

Diğer Videolar

İzmir'de iki kuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Avrupa Merkez Bankası’nın çatısına paraşütle indiler: “İklim katillerine fon sağlamayı durdur”

Atanamayan öğretmenler eş zamanlı eylem yaptı: Bakan Selçuk 'gören' olacaktı ama 5 aydır bizi görmüyor...

Kongreden önce AKP grup toplantısına katılan eski bakan Suat Kılıç, Gülen'e isim vermeden böyle selam göndermiş

Boğaziçi protestolarında 48. gün: Kadın akademisyenler Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini iade etti

İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle bir süre kapatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler sosyal medyada tepki topladı...

Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan Porsche'nin satış danışmanlarına 'acemi şoför'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karar yazarı Ocaktan: Oğuzhan Asiltürk, millî görüşçülere “28 Şubat’ı unutun,...

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık ...

Cihangir İslam CHP'ye katılıyor...

Sabah yazarı Uluç: Ahmet Hakan işin başına geldiği günden beri...

Fatih Altaylı: Türk futbolundaki en önemli 2 Fethullahçı'dan birisi Hakan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler sosyal medyada tepki topladı...

Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan Porsche'nin satış danışmanlarına 'acemi şoför'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24