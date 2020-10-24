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İstanbul Havalimanı'nda 10 milyon 400 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

Üç ayda yapılan 9 operasyon ile 50 milyon lira değerinde 1 ton uyuşturucu ele geçirdi

24 Ekim 2020 11:12

İstanbul Havalimanı kargo terminalinde düzenlenen operasyonda 10 milyon 400 bin lira değerinde 208 kilo Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı kargo terminalinde Nijerya'dan getirilerek Çek Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere terminalde bekletilen Moringa Çayı beyanlı gönderi riskli olarak değerlendirildi.

X- ray taramasının ardından gönderi, narkotik dedektör köpek ile kontrol edilerek açılmasına karar verildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılarak aranan gönderinin içerisinde toplam 208 kilogram ağırlığında yaklaşık 10 milyon 400 bin lira değerinde Khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, son üç ayda gerçekleştirdiği 9 operasyon ile 50 milyon lira değerinde 1 ton uyuşturucu ele geçirdi.

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İstanbul Havalimanıuyuşturucu10 milyon 400 bin208 kilogramoperasyon

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