İstanbul Film Festivali açılış gecesinden renkli anlar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali, 7 Nisan Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Türkiye'den ve yurt dışından, başta festivalde gösterilecek filmlerin ekipleri olmak üzere birçok konuk katıldı.

İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla 41. kez sinemaseverlerle buluştu. Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği 41. İstanbul Film Festivali açılış töreninde festivalin sinema onur ödüllerinin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.

Festivale büyük katkıda bulunan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne teşekkür plaketi İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından takdim edildi.

41. İstanbul Film Festivali’nin ilk Sinema Onur Ödülü, oyunculuğunun yanı sıra kamera arkası ve eğitmenlik gibi farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla sanat dünyamıza büyük katkılarda bulunan çok yönlü bir isim olan Gülsen Tuncer'e sunuldu. Gülsen Tuncer’in ödülü yönetmen Engin Ayça tarafından takdim edildi.

Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü ise tiyatroda başlayan kariyerine sinema ve televizyonda başarıyla devam eden değerli oyuncu Meral Çetinkaya’ya sunuldu. Meral Çetinkaya’ya ödülünü oyuncu Güler Ökten takdim etti.