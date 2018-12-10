İstanbul Emniyeti'nin kadın süvarileri devriyede

İstanbul'un asayişini sağlamada görev alan kadın atlı polisler, niçin bu birliğe katıldıklarını, aldıkları zorlu eğitimi, nelerle karşılaştıklarını anlattı. Kadın atlı polisler, güne meslektaşlarının yardımıyla Büyükçekmece'de bulunan merkezlerinde atların fiziki muayeneleri ve tımarlarını yaptıktan sonra başlıyor. Dış göreve gidecek atlar kendilerini taşıyacak araca yükleniyor. Atlı polisler, günlük eğitimleri için Yenikapı'da bulunan etkinlik alanı da dahil İstanbul'un birçok noktasını kullanıyor. Yenikapı etkinlik alanına günlük eğitimleri için gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Taner Vural ve binicilik eğitimi almış polisler, ‘Karamel', ‘Nezih', ‘Prenses' ve ‘Hashan' isimli 4 at ile yaklaşık 3 saat boyunca günlük eğitimlerini gerçekleştirdi. Eğitimde ses ve toplumsal olay canlandırması yapıldı. Daha sonra kadın atlı polisler, atları tekrar van aracına yükleyerek devriye görevi yapmak üzere Gülhane Parkı'na hareket etti.