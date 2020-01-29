İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tadilata sedye arası

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (Samatya Hastanesi) koridorunda çekilen bir görüntüde, tadilat devam ederken bir hastanın sedyeyle taşınma anları yer aldı.

Diken'den Mehmet Yılmaz'ın haberine göre Kulak-Burun-Boğaz (KBB) servisinin koridorunda çekilen 21 saniyelik videoda, yaşlı bir hasta sedyede bulunuyor. Sedyeyi, bir hastane çalışanı götürüyor. Sedyenin gerisinde ise bir hemşire yer alıyor.

Dar koridorda geçmeye çalışan sedye, yan taraftaki tadilat çalışmasına takılıyor. Metal bir cisim makineyle kesilirken etrafa kıvılcımlar yayılıyor. Çalışan işçilerin kullandığı merdiven nedeniyle sedyedeki hasta bir süre bekletiliyor. Merdiven çekildikten sonra yola devam ediliyor.