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İstanbul'dan tarlaları kullanarak Tekirdağ'a geçmek isteyenler jandarma ekiplerine yakalanıyor

14 Mayıs 2020 17:18

İstanbul’dan Tekirdağ’a tarım alanlarından gelmeye çalışan vatandaşlar jandarma ekiplerine yakalandı.
İçişleri Bakanlığından Tekirdağ’daki kısıtlamanın kaldırıldığı duyurulurken, valilik tarafından yapılan açıklamada da Tekirdağ’da 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine izin belgesi almadan İstanbul’dan araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar Tekirdağ’a geçemeyince tarla ve tarım alanlarında geçmeye çalıştı. Daha önceden tedbirleri alan jandarma ekipleri tarım alanlarından geçmeye çalışan bu vatandaşları engelleyerek gerekli işlemleri uyguladıktan sonra geri yolladı.

Çiftçiler isyanda
Bu arada İstanbul’dan gelen yazlıkçıların tarım alanlarını kullanmaları sebebiyle ekinleri zarar gören çiftçiler de bu duruma tepki gösterdi.

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