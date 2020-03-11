İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında Koronavirüs önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İETT ve Özel Halk Otobüsleri'ne sefer aralarında dezenfektasyon uygulaması yaptı.

Kadıköy'de de yapılan uygulamada hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan "Crystalin" kullanıldı.

Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin kullanıldı.

Çalışmaların Koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi.