İstanbul'daki taksi sorunu TBMM gündeminde: "İstanbulluya zulmeden AKP'nin atadığı bürokratları, halkın vicdanına havale ediyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul'daki taksi sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Özel, "Herkes biliyor ki İstanbul'da taksiye erişmek imkansız. İstanbulluya zulmeden AKP'nin atadığı bürokratları, halkın vicdanına havale ediyoruz. İstanbulluya çektirilen taksi çilesi, yeter artık!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından Özel'e "16 milyon İstanbullunun talebini ve mücadelesini TBMM’de dillendirdiğiniz için teşekkürler vekilim" sözleriyle teşekkür etti.

İBB'nin taksi teklifi 10. kez UKOME'de reddedilmişti.