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Demirtaş fotoğrafına engel

İstanbul'daki Nevruz etkinlik alanına Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı alınmadı

20 Mart 2022 14:37

T24 Video Haber Merkezi

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz etkinlik alanında, Edirne Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan bir kadının elinden fotoğraf alındı. Kadın, polise "Resmi ver, istiyorum, çıkacağım" dedi.

Polis ise kadına "Terörden yargılanıyor. Alana almazsınız sonradan gelip alabilirsiniz" şeklinde yanıt verdi. 

Bir başka kadın da polise "Başkanımızı kıskanıyorsunuz" dedi. 

Öte yandan Nevruz alanına geliş ve gidişlerde dar koridorda insanların zor anlar yaşadığı gözlendi. 

 

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