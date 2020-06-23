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İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı

23 Haziran 2020 14:56

Sağanak yağış sırasında İstanbul Beşiktaş'tan canlı yayın yapan A Haber Muhabiri Melis Coşan, başına düşen dal parçası nedeniyle yaralandı.

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.

A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaşadığı zor anları şusözlerle anlattı: "Biz Beşiktaş'tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü."

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A Haber muhabiri Melis Coşanistanbulbeşiktaşsağanak yağışyaralandıcanlı yayın

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