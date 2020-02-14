İstanbul'da yolculara sürpriz...

14 Şubat 2020 11:53
İstanbul’da soğuk havadan olumsuz etkilenen köpekler Marmaray istasyonuna sığındı. Marmaray kullanan vatandaşları köpekler karşıladı.
İstanbul’da etkili olan soğuk hava, sokakta yaşayan hayvanları olumsuz etkiledi. Kar bekleyen İstanbul’da dondurucu soğuklar etkili olurken, sabah saatlerinde üşüyen köpekler Marmaray Üsküdar İstasyonu’na sığınarak burada uyudu.
Yürüyen merdiveni kullanan vatandaşlar, koridorlarında uyuyan köpekleri rahatsız etmemek için çevresinden dolaşarak yürüdü.
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