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İstanbul'da yolcu otobüsü alev aldı, sürücü yoluna devam etti

D-100 karayolunda yoğun duman oluştu

09 Ağustos 2020 11:11

İstanbul'da, içinde yolcunun bulunmadığı, alev alan seyir halindeki yolcu otobüsü yoluna devam etti. Yaklaşık 3 kilometre ilerleyen sürücü, D-100 karayolunda yoğun duman oluşmasına neden oldu.

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