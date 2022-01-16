İstanbul'da yol verme kavgası; biri silahla, diğeri blok betonla saldırdı

İstanbul Pendik’te yol verme tartışması nedeniyle sokak ortasında iki kişi birbirine girdi. Şahıslardan biri eline aldığı silahın kabzasıyla karşısındakinin kafasına vururken, diğer şahıs ise yerden aldığı blok beton ile karşısındakine saldırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.