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İstanbul'da yol verme kavgası; biri silahla, diğeri blok betonla saldırdı

Taraflar, çevredekilerin de çabasıyla kavgayı sonlandırarak olay yerinden ayrıldı

16 Ocak 2022 09:18

İstanbul Pendik’te yol verme tartışması nedeniyle sokak ortasında iki kişi birbirine girdi. Şahıslardan biri eline aldığı silahın kabzasıyla karşısındakinin kafasına vururken, diğer şahıs ise yerden aldığı blok beton ile karşısındakine saldırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
 
Pendik’te, iddiaya göre, sokak üzerinde araçlarıyla karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tarafların gerilmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şahıslar sokak ortasında birbirine girdi.
 
Şahıslardan biri eline aldığı silahın kabzası ile karşısındakinin kafasına vurdu. Diğer şahıs ise yerden aldığı blok beton ile karşısındakine saldırmaya çalıştı.
 
Kavgaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için çaba sarf etti. Taraflar, çevredekilerin de çabasıyla kavgayı sonlandırarak olay yerinden ayrıldı.
 
Yol verme nedeniyle tartışan iki kişinin birbirlerine silahla ve blok beton ile saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
 
Kaynak: İHA
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