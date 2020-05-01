İstanbul'da yerin 72 metre altında '1 Mayıs konseri'

İstanbul'da yerin 72 metre altındaki Gayrettepe Metro Şantiyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel konseri düzenlendi. Konserde Kıraç sahne aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yerin 72 metre altında Gayrettepe Metro Şantiyesi'nde Kıraç konser verdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel konserini şantiye çalışanları da izledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında "El ele veriyor emek veriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm İşçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum. Sesimizin sözümüzün sizlere ulaşmasını sağlayan tüm radyo ve televizyonlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Kıraç'a kulak verelim. Kalın sağlıcakla…" ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu sene evlerimizde karşılıyoruz. İşçi kardeşlerimize ve ailelerine 1 Mayıs coşkusunu bir nebze yaşatmak için İstanbul Valiliği olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için özel bir konser düzenliyoruz. Baharı yaşadığımız ama pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkılmayan bu gün, işçilerimize bir moral olması için gerçekleştirdiğimiz konserimizi açık alanda değil, yerin 70 metre altında ve en zor şartlarda çalışılan metro inşaatı alanında, Gayrette-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştireceğiz. Sevgili Kıraç, Gayrettepe İstasyonu çalışma alanında kısa bir konser ile bizlerle birlikte olacak." denildi.