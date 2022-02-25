İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın askeri müdahalesine tepkisini sürdürüyor: Türkiye bize destek çık

25 Şubat 2022 14:48
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesinin ikinci gününde de protestolarını sürdürdü. Eylemde ''Türkiye bize destek çık'' sloganları atıldı.
Ukraynalı grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun karşında bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Gönül Sokak'ta toplandı.
Polis ekiplerince Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine sloganlar attı.
Gruptaki bazı kadınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Askeri müdahaleye tepki gösteren ve yaşanan olayların sona ermesini isteyen grubun bekleyişi sürüyor.
Kaynak: AA
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