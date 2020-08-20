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İstanbul’da yağışlı hava vatandaşları hazırlıksız yakaladı

İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağmur başladı

20 Ağustos 2020 10:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında sağanak yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara koştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özelikle Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş taraflarında etkili olan sağanak yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanların altlarına sığındı. Taksim Meydanı'nın ise yağmur nedeni ile boş kaldığı görüldü. Yağmurun ara ara İstanbul’da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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