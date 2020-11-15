İstanbul Valiliği: Tarihi Vaniköy camimizdeki yangın söndürülmüştür

Valilik, İstanbul'da Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "Bugün öğlen saatlerinde tarihi Vaniköy Camimizde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve İBB itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan yaptıkları hızlı ve yoğun müdahale çalışmaları neticesinde söndürülmüştür" denildi.

Olayla ilgili valiliğin açıklaması şöyle;

"Soruşturma başlatılmıştır"

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce; itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü

tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik

geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır."

"Restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır"

"Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin

rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu’na sunulmuş

olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır."

Öte yandan Twitter'da @Belgarion75 isimli hesabın paylaştığı videoda yangın yakın mesafeden görülüyor.