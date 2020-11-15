T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul Valiliği: Tarihi Vaniköy camimizdeki yangın söndürülmüştür

Valilik: Restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır

15 Kasım 2020 13:25

Valilik, İstanbul'da Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı. 

Valilikten yapılan açıklamada "Bugün öğlen saatlerinde tarihi Vaniköy Camimizde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve İBB itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan yaptıkları hızlı ve yoğun müdahale çalışmaları neticesinde söndürülmüştür" denildi. 

Olayla ilgili valiliğin açıklaması şöyle;

"Soruşturma başlatılmıştır"

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce; itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü
tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik
geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır."

"Restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır"

"Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Camimizin
rölöve ve restitüston projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu’na sunulmuş
olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır."

Öte yandan Twitter'da @Belgarion75 isimli hesabın paylaştığı videoda yangın yakın mesafeden görülüyor. 

 

ETİKETLER

istanbulçengelköyvaniköycamiyangınsözdürüldürestorasyon

Diğer Videolar

İlçe belediyesinden kediler için kamu spotu: 'Haydi siz de kaputa vurun'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ocak 2021

Hakkari'de askerlerin açtığı ateş sonucu bir vatandaş başından yaralandı

Show TV’deki magazin programında yayınlanan Pınar Gültekin videosuna tepki yağdı!

Canlı yayında konfeti bir türlü patlamadı; işte Biden çiftinin o anları...

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok...

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Antalyaspor, Ersun Yanal hakkında kararını verdi...

Doğalgaz ve elektriğe zam...

Ahmet Hakan'dan yılbaşı sepetinde bir şişe şarap gönderen Mersin Büyükşehir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok...

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24