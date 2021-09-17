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İstanbul'da uyuşturucu yapımında kullanılan 1 tona yakın sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

17 Eylül 2021 11:49

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 893 kilo 900 gram sıvı asetik anhidrit ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye, uyuşturucu imalatında kullanılan asetik anhidrit getirildiği bilgisini aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt’ta bir depoyu yakın takibe alan polis, 14 Eylül’de söz konusu depoya baskın düzenledi. Operasyon yapılan depo içeresinde gerçekleştirilen aramalarda, eroin yapımında ham madde olarak kullanıldığı tespit edilen ve daralı ağırlığı 893 kilo 900 gram gelen “Asetik Anhidrit” maddesi ele geçirildi. Baskında Ü.K. ve M.A.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eroin yapımında kullanılan hammaddeye el konulurken, yakalanan zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi. Ü.K. ve N.A.K. isimli her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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