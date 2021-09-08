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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 80 kilo eroin, hint keneviri ve kök hint keneviri ele geçirildi

08 Eylül 2021 12:45

Ataşehir ve Sultangazi'de uyuşturucu imal edilen veya ticareti yaptığı tespit edilen, adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 80 kilo 340 gram eroin, 3 kilo 390 gram hint keneviri, 55 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 27 Ağustos ve 3 Ekim tarihleri arasında Ataşehir ve Sultangazi ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda, 80 kilo 340 gram eroin, 3 kilo 390 gram hint keneviri bitki parçası, 55 kök hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 25 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonuSultangaziAtaşehir

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