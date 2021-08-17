İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; 79 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 57 kilo 80 gram narkotik madde ile 6 bin 895 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 79 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretine ilişkin yürütülen çalışmalarda, Büyükçekmece’de uyuşturucu madde imal edildiği tespit edildi. Çalışmaların sonucunda tespit edilen adrese 15 Ağustos'ta yapılan operasyonda 14 kilo 350 gram metamfetamin, 1 kilo 570 gram kristal metamfetamin ve 13 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince ayrıca 9-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 16 kilo 52 gram esrar, 10 kilo 5 gram sentetik kannabinoid, 92 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 6 bin 895 adet ecstacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 133 kök hint keneviri ve 2 kilogram kimyasal madde yakalandı. Çalışmalarda, toplamda 42 kilo 80 gram narkotik madde, 6 bin 895 adet uyuşturucu hap ve 133 adet hint keneviri ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 988 şahsa adli işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 79 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.