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İstanbul'da Ukraynalılardan Rusya'nın askeri müdahalesine protesto

Protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak Rusya aleyhine slogan attı

24 Şubat 2022 15:52

İstanbul'da Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Ukraynalı protestocu grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun karşında bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Gönül Sokak'ta toplandı.

Polis ekiplerince Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan bir kişi sabah saatlerinde Rusya'nın ülkelerine saldırdığını söyledi. Kişi, savaşı durdurmak için toplandıklarını belirtti.

Grup adına açıklama yapan kişi, Ukrayna'daki yakınlarıyla zaman zaman da olsa iletişime geçebildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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