T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

21 Mayıs 2020 10:47

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 kara yolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçların trafiğe çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Yenibosna E-5 mevki Cevizlibağ ve Avcılar istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi.

Toplu taşıma araçlarının kullanımında da gözle görülür artış yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma için üst geçitleri kullanması yoğunluğa neden oldu. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar bazı metrobüslerin dolu gelmesiyle durakta beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda vatandaş maske kuralına dikkat ederken sosyal mesafenin zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

ETİKETLER

istanbultrafike5arttı

Diğer Videolar

Güvenlik görevlisini 'kendisini polise ihbar ettiği' gerekçesiyle darp etti

Florya'daki İBB Başkanlık Konutu, İmamoğlu'nun talimatıyla halka açılıyor

Sahilleri atıkla dolan Antalya'da bir köpeğin denizdeki çöp poşetini alıp kıyıya çıkarttığı anlar...

Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Kuşadası plajlarında insan seli

ABD’de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' havai fişek gösterileriyle kutlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu...

Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Porno sitesinde seni gördüm" dedi, kızına kurşun yağdırdı!...

Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması!...

Sony, 60 yıllık ismini değiştirme kararı aldı...

2017'den bu yana kamudan ihraç edilen 12 bin 200 KHK'lı...

ÖTV oranları yüzde 6.89 arttı; sigara ve alkole vergi zammı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu...

Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24