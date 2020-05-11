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İstanbul'da trafik yoğunluğu Koronavirüs öncesi döneme geri dönüyor

11 Mayıs 2020 10:55

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde yollara düştü. Uzun zaman sonra E-5 kara yolunda yoğun araç kuyrukları oluşurken metrobüs duraklarındaki kalabalık dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 24 büyük şehirde iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dün gece yasağın bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sokağa döküldü. E-5 Avcılar-Bakırköy istikametinde yoğun araç kuyruğu meydana geldi. Metrobüs duraklarında ise insanların sosyal mesafeye uymadan oluşturdukları yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşların uzun süre beklediği görüldü.

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