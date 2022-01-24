İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

İstanbul’un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırmaya devam ederken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşıyor.
İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik neredeyse durma noktasına gelirken Beylikdüzü-Büyükçekmece arasındaki E-5 karayolunun kar nedeniyle trafiğe kapandığı bildirildi.
Duran trafikte toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar yürüyerek evlerine devam etti.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Anadolu’dan ve Trakya’dan İstanbul’a girişlerin durdurulduğunu açıkladı.
Kaynak: DHA