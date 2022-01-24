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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

Yurttaşlar metro, tramvay ve metrobüslere akın etti

24 Ocak 2022 20:50

İstanbul’da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu trafiğe kapandı. Yurttaşlar metro, tramvay ve metrobüslere akın etti.

toplu taşıma

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