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İstanbul’da tepki çeken görüntü; maske ve ıslak mendil astılar!

07 Ağustos 2020 12:45

İstanbul Büyükada'nın en yüksek noktalarından birinde konumlanmış, 100 yıldan fazla süredir ibadete açık olan Aya Yorgi Kilisesi'ni her gün çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kiliseye giden 'Azap Yokuşu'nda bulunan ağaçlara dilek dilemek için yıllardır bağlanan bez parçası ve iplerin yerine, son günlerde maske ve ıslak mendil asılması tepki çekti.

Büyükada’nın 204 metre ile en yüksek noktasında bulunan Yüce Tepe’deki Aya Yorgi Kilisesi’ne pandemi kısıtlamalarının ardından çok sayıda kişi akın ediyor.

Kiliseye ve bulunduğu konumun eşsiz manzarasına ulaşmak isteyenler, dik ve zorlu ‘Azap Yokuşu’nu dakikalarca tırmanıyor.

Yol boyunca bulunan ağaçlara yasak olmasına rağmen dilek dilemek isteyenlerin bağladığı ip ve bez parçaları alışılagelmiş bir görüntü.

Ancak son günlerde bunların yerini tıbbi maske, ıslak mendil, pet şişelerden çıkarılan etiketlerin alması, çirkin görüntülere sahne oluyor.

Tıbbi atık ve plastikler, yol boyunca ve kilisenin bulunduğu tepede hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ediyor.

Aya Yorgi’yi keşfetmek için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler de, karşılaştıkları çirkin manzaradan son derece rahatsız.

 

 

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