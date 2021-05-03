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İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu

03 Mayıs 2021 11:53

İstanbul'da haftanın ilk işgününde tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu yaşandı. Yüzde 24 seviyesine ulaşan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi.

İstanbul’da tam kapanma başladıktan sonraki ilk iş gününde yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. Avcılar-Küçükçekmece istikametindeki E-5 yolunda sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi. İBB’nin trafik yoğunluğu haritasına göre yüzde 24 seviyesini gösterdi.

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