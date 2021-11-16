İstanbul'da taksici, eksik para verdiğini iddia ettiği yolcuyu demir sopayla tehdit etti

İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs ile taksi şoförü arasında çıkan ücret tartışmasında, minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adam, olay yerine gelene ikinci taksici tarafından demir sopa ile minibüsten indirildi.

İstanbul Esenyurt'taki olay, dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile ticari taksi sürücüsü arasında ‘Ücreti eksik verdin’ tartışması çıktı. Şahıs, araçtan tartışma sonrasında indi. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine ikinci bir taksi şoförü geldi.

Minibüse binip uzaklaşmaya çalıştı

Müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüsün kapısında da devam etti. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü.