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İstanbul'da taksici, değişim saati gerekçesiyle bir vatandaşı almayıp daha sonra turistleri yolcu olarak aldı

Vatandaş taksi şoförüne tepki gösterdi

17 Kasım 2021 15:34

İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü değişim saati gerekçesiyle bir vatandaşı almayıp daha sonra turistleri yolcu olarak aldı. 
 
İstanbul Fatih'teki olay, dün öğlen saatlerinde Beyazıt'ta meydana geldi. İddialara göre, Furkan Tekfidan yoldan geçen taksiyi durdurdu. Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan'ı taksiye almadı.
 
Ancak şoför birkaç metre ilerde bekleyen turistleri taksisine alınca, Furkan Tekfidan taksiciye tepki gösterdi.
 
Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan'ın "Araba teslim etmeye gitmiyor muydun?" diye tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken "Teslim etmeye gidiyorum" dediği görülüyor.
 
Kaynak: DHA
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