İstanbul’da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Taksi Denetimleri Genelgesi' göndermesinin ardından İstanbul'da da taksilere yönelik denetimler yapıldı.

Fatih’te Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksilere yönelik yapılan denetimde yolcu seçen 4 taksi şoförünün aracı 10 güne kadar trafikten men edilirken, taksimetre açmayan sürücülere 652 lira cezai işlem uygulandı.

Taksimetre açmadığı tespit edilen bir taksi şoförü ise yazılan ceza sonrası pişkinlikle, "Ben o parayı bir günde kazanıyorum öderim’ dedi.

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih’te taksicilere yönelik yapılan denetimde bir taksi şoförünün yolcu seçtiği ve taksimetre açmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü ise kendisine ceza yazıldığı esnada görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Yazılan ceza sonrası aracına binen taksi şoförü, muhabirin ne kadar ceza yediniz sorusuna pişkinlikle, "Bir günde ben kazanıyorum o parayı öderim" şeklinde cevap verdi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'taksi' genelgesi: Yolcu almayana 'trafikten men' işlemi yapılacak