İstanbul'da sokak röportajında yumruk yumruğa birbirlerine saldırdılar! "Yalaka, ensen kalın senin!"

Youtube kanalı Medyali TV'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği Kanal İstanbul ile ilgili sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri projenin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. O esnada konuya başka bir vatandaşın müdahil olması ile ortalık karıştı. İkili birbirine girdi.

İktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul tartışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız" şeklindeki ifadeleri sonrası yeniden gündeme geldi.

Sokak röportajı esnasında mikrofon uzatılan bir vatandaş Kanal İstanbul'un Türkiye için yararlı olacağını savunurken, o sırada yayına başka bir vatandaş dahil oldu. İkili arasındaki tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi ile ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.