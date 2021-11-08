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İstanbul’da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45’i gördü

08 Kasım 2021 09:42

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 45 olarak ölçümlendi. D-100 Karayolu üzerinde yoğun sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren etki gösteren sisle birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 45 olarak ölçümlendi.

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