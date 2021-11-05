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İstanbul’da sis; E-5 karayolu drone ile görüntülendi

Gün içerisinde etkili olan sis, akşam saatlerinde de devam etti

05 Kasım 2021 21:24

İstanbul’da gün içerisinde etkili olan sis, akşam saatlerinde de devam etti. E-5 karayolunda görüş mesafesini önemli ölçüde düşüren sis, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Sisin yoğun şekilde görüldüğü E-5 karayolunda, sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Drone ile havadan görüntülenen Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna semtindeki binalar ise sisin arasında kayboldu.

Kaynak: İHA

sise-5

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