İstanbul’da silahlı çatışma: Susurluk Davası’nda adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve polislikten ihraç edilen Şahin Aslan öldürüldü, 5 kişi de yaralandı.



Kadıköy'deki 20 Aralık akşamı bir restoranda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile ihraç polis Şahin Aslan hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.

Çatışma anına ilişkin görüntüleri paylaşan araştırmacı gazeteci Bahadır Özgür, "Görüntülere bakılırsa İstanbul'un en lüks yerlerinden Kalamış Marina'da tam anlamıyla bir savaş yaşanmış. Bandırmalıoğlu, 90'larda pek çok faili meçhul cinayete karışmıştı" dedi.