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İstanbul'da şiddetli yağış böyle görüntülendi

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

29 Eylül 2020 12:53

T24 Haber Merkezi

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Arnavutköy'de de sağanak yağış sele neden oldu. Başakşehir'de şiddetli yağış görüldü. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.

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