İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi

İstanbul Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece’de daha önce belirlenen 10 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, 42 bin 179 şişe satışa hazır halde dolu sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan 1 ton saf alkol ve 2 ton 320 litre doluma hazır sahte parfüm ele geçirdi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.