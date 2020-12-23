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İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 3 tona yakın sahte ürün ele geçirildi

Yakalanan sahte parfümün piyasa değeri 70 milyon 785 bin 270 lira

23 Aralık 2020 12:36

İstanbul Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece’de daha önce belirlenen 10 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, 42 bin 179 şişe satışa hazır halde dolu sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan 1 ton saf alkol ve 2 ton 320 litre doluma hazır sahte parfüm ele geçirdi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

 

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