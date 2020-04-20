İstanbul'da PTT ve banka önlerinde 'yardım' kuyruğu!

İstanbul Sultangazi’de yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında yapılan yardımları almak isteyen vatandaşlar, PTT ve banka önlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri vatandaşlara ‘sosyal mesafe’ kuralına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan nakdi yardımları almak için PTT ve banka önlerine gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde sabah saatlerinde PTT ve banka önlerinde toplanan vatandaşları, polis ekipleri ‘sosyal mesafe’ kuralına uymaları yönünde uyardı.

Yapılan yardımları almak ve bankaların ertelemeli kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyup sırayla içeri girdi. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlara ise polis ekipleri tarafından işlem yapılıyor.