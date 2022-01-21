İstanbul'da para üstünü vermeyen taksici, turisti kaçırdı; yerde sürükledi, küfürler etti

İstanbul Şişli'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi, çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicinin, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Taksicinin kadın turisti darp edip sürüklediği anlar da kameraya yansıdı. Turistlerin şikâyeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı. "Yağma (Gasp)" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hakkında işlem yapılan taksici Mesut D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici Mesut D. hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi.

İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, "Para yok, gidin" diye bağırmaya başladı. Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anlar kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının "Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye defalarca bağırdığı duyuluyor.

Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi. Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi. Turistlerin şikâyeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı. "Yağma (Gasp)" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hakkında işlem yapılan taksici Mesut D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici Mesut D. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Cep telefonu görüntülerinde, kadını darp ettiği görülen taksici, kadının çekerek zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da kadına küfürler ediyor.