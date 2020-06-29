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İstanbul’da özel harekat destekli narkotik operasyonu

29 Haziran 2020 11:34

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şafak vakti Üsküdar başta olmak üzere önceden belirlenen çok sayıda adrese helikopter destekli operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda silah ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Özel Harekat destekli Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede 400 polisin katılımıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyon kapsamında, Özel Harekat polisleri tarafından baskın gerçekleştirildi. Narkotik polisleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan arama neticesinde mont ve yatakların altında uyuşturucu maddeye rastlandı. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 55 şahıs gözaltına alınıp çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

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