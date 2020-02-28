Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısı sonrasında Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları, durdurmama kararı aldığı yönündeki haberlerin ardından sığınmacılar, sınır kapılarına doğru harekete geçti. Göç etmek isteyen sığınmacılar, İstanbul'un farklı noktalarında da toplandı.

Alanda bekleyen bir kişi, "Dün sabah 1'den beri gittikçe gidiyor. 5 bin civarında kişi gitti. Hâlâ da gitmeye devam ediyor. Kapıların açılması herkes için iyi oldu" dedi.

Minibüs ve taksilerle sınır kapılarına gidiyorlar

Zeytinburnu'nun işlek caddesi 58. Bulvar'da toplanan sığınmacılar, tuttukları minibüs ve taksilerle sınır kapılarına gitmek üzere Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti.

Bazıları sığınmacılar ise kendi araçlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı.

Havadan görüntülendi

İstanbul Zeytinburnu'nda taksi ve münibüslerle otogara gitmek için yola çıkan sığınmacılar, havadan görüntülendi. Görüntülerde ilçenin en işlek caddelerinden 58. Bulvar'da yoğun taksi ve minibüs kuyruğu oluştuğu görüldü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda mülteci yoğunluğu

Sığınmacılar, minibüs ve taksilerle Esenlerdeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gelmesinin ardından Edirne yönüne gidecek otobüslerin dolu olduğu gözlemlendi.

Otobüs şoförü Serkan Baykara, "Şu anda Edirne seferini yapıyoruz. Edirne gidişleri çok yoğunuz. Dün akşamdan beri çok yoğunuz. Ek seferler açtık. Yolcularımızın yüzde 80’ini mülteciler oluşturuyor" dedi.

Çanakkale Ayvacık'ta göçmenler botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışıyor

Türkiye’nin sığınmacılar konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında göçmenler Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na botlarla geçmeye çalışıyor.