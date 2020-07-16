T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstanbul’da kurbanlıklar çadırları doldurmaya başladı

16 Temmuz 2020 13:23

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte Anadolu’dan yola çıkan büyük ve küçükbaş kurbanlıklar dün gece saatlerinde İstanbul’a gelmeye başladı. Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden Avrupa yakasına kamyonlar ile gelen kurbanlıklar, çadırlarda alıcılarını beklemeye başladı.

Kurban Bayramının yaklaşması ile Anadolu’dan çıkan kurbanlıklar kamyonlar ile Avrupa yakasına gelmeye başladı. Gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelen kurbanlıklar sabah saatleri ile birlikte çadırlarında yerlerini aldı. Kurbanlık pazar alanlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alındı. Havadan görüntülenen alanın büyük bir kısmının tamamlandığı ve işçilerin son düzenlemeleri yaptığı gözüktü. Hayvanlar alana getirildiklerinde Beylikdüzü Belediyesi veterinerleri tarafından kontrol edilip gerekli evraklarının olup olmadığına bakılıyor. Ardından tırla gelen kurbanlılar satışa sunulacakları çadırlara doğru götürülüyorlar. Arabadan indirilen büyük baş hayvanlar kimi zaman sahiplerine zor anlar yaşattı.

İnmek istemeyen hayvanlar indiklerinde sahiplerini peşinden koşturması ise kameralara yansıdı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl alanda maske, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilip edilmediği kontrol edilecek. Ayrıca geleneksel pazarlık yöntemi olan uzun uzun el sıkışma da tamamen kaldırıldı.

“Cumartesine kadar bütün sevkiyatları bitmiş olur”
Pandemi dolayısı ile maske kullanımı sürekli kontrol edileceğini ifade eden Beylükdüzü Kurban Satış ve Kesim Alanı Sorumlusu Gürsel Ürgüz, “ Alan içerisinde 100 çadırımız bulunmaktadır. Buradaki çadırlarımızın yaklaşık 40 tanesi kurbanlıklarla dolu ve hayvanlar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık alanda 4 bin kurbanlık olacak. Buradaki alanın konumu itibariyle Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar’dan kurbanlık almaya gelenler oluyor. Dün gece yarısı itibariyle hayvanların sevkleri başladı. Kurbanlıkların cumartesine kadar bütün sevkiyatları bitmiş olur. Bu yıl pandemi dolayısıyla özel bir durumda kurbanlıklarımızın satış ve kesimi gerçekleştirilecek. Bütün vatandaşlara maske dağıtımı olacak. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı denetlenecek” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

istanbulkurban bayramıkurbanlıkkurbanbayram

Diğer Videolar

CHP'nin Kırşehir'deki 30 Ağustos kutlamasına polis müdahalesi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ağustos 2020

İBB Sözcüsü Ongun'dan A Haber'e tepki: İmamoğlu’nu haberden silebilirsiniz ama...

Akit TV'den tepki çeken 'Anırkabir' ifadesine açıklama

17 yıl boyunca beyninde solucanla yaşamış

Anıtkabir'de atılan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce'den sert tepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!...

Sosyal medyada "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" diyen Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Otomotiv fiyatlarına gece yarısı ÖTV zammı; fiyatlar nasıl etkilenecek?...

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ın istifasını...

Sibel Can: O gece iki yıl süren dans hayatımın sonu...

Soylu'dan Barış Atay'a: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam...

Barış Atay’a saldırı! ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!...

Sosyal medyada "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" diyen Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24