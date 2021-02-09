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İstanbul'da Koronavirüsün Brezilya mutasyonu görüldü; "Filyasyon uygulamasında değişime neden olacak"

"Bu, korktuğumuz bir durum"

09 Şubat 2021 15:21

Türkiye'de İngiltere varyantı tespit edilen Kovid hastalarının ardından, İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir hastada Brezilya mutasyonunun teşhis edilmesi, filyasyon uygulamalarında da değişime yol açacak.

Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanıartık pozitif teşhis alan tüm hastaların evde ya da hastanede fark etmeksizin, tek kişi olarak izolasyonda kalması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Tükek, "Farklı mutantların görülmesiyle beraber filyasyonda virüs rekombinasyonu değişikliği yarattı. Çünkü iki farklı mutant virüs tek kişide enfeksiyon yaparsa, virüsler kendi içlerindeki genetik materyalleri değiştirip farklı bir virüse dönüşebilir. Bu, korktuğumuz bir durum. O yüzden artık evdeki aile fertleri bile maskesiz aynı ortamda olmamalı, imkan varsa farklı odalarda izolasyonda kalmalı" dedi.

KoronavirüsBrezilya mutasyonuİstanbulİstanbul Tıp Fakültesi DekanıProf. Dr. Tufan TükekFilyasyon uygulaması

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